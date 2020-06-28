Скачать
Воскресенье, 28.06.2020

NASA удалось получить изображение "тени летучей мыши" с помощью телескопа Хаббл (Видео)

С помощью телескопа Хаббл ученые получили изображение космической особенности, которая получила название Bat Shadow ("тень летучей мыши"). Об этом говорится в сообщении на сайте обсерватории. Это видео демонстрирует "колеблющееся" движение тени звезды HBC 672, которое наблюдалось группой исследователей с использованием космического телескопа Хаббла NASA / ESA. Считается, что звезда окружена искривленным седловидным диском с двумя вершинами и двумя провалами. Тень этой звезды проецируется на большое облако, в котором она родилась. Поскольку диск вращается вокруг молодой звезды, он блокирует свет от этой звезды и отбрасывает переменную, "колеблющуюся" тень на отдаленное облако.
www.unian.net
Фото: Скриншот
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

НАСА, Хаббл, Bat Shadow, Тень летучей мыши.
19:47 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь