Самый большой в Млечном Пути: астрономы обнаружили огромный ударный кратер

Ученые обнаружили самый большой ударный кратер во всей Солнечной системе.Он образовался из-за удара огромного астероида, который двигался со скоростью 20 км/с.

Астрономы нашли его на самой большой луне Юпитера — Ганимеде. Большая часть небесного тела покрыта «шрамами» от ударов, поэтому исследователям было сложно найти этот кратер.

Астрономы опирались на данные наблюдений из множества прошлых миссий НАСА. Они изучали массивную Луну, которая больше, чем Меркурий, самая маленькая планета. В частности, они сконцентрировались на бороздах, которые появляются на поверхности небесных тел.

Исследователям стало известно, что эти борозды свидетельствуют о мощных ударах со всех сторон Ганимеды. Но при повторном рассмотрении структур, ученые, стоящие за новыми исследованиями, предположили, что эта структура является ударным кратером.

Исследователи также провели комплексное моделирование на очень мощном компьютере Национальной астрономической обсерватории Японии. Эти данные говорят о том, что, скорее всего, небесное тело столкнулось с огромным астероидом. Его диаметр примерно 15 км., он двигался со скоростью 20 километров в секунду. Исследователи предполагают, что частицы небесного тела можно найти и в кратере.

Они хотят подтвердить эту теорию — ученые смогут сделать это, когда зонд JUICE Европейского космического агентства достигнет луну в 2029 году. Его запуск планируется на 2022 год.