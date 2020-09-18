Впервые зафиксирована гибель жирафов от ударов молнии (Фото)

Исследователями впервые описана смерть жирафов в результате прямого попадания молнии. предполагается, что для этих высоких животных грозы могут представлять особенно большой риск для жизни.

Удары молний не так смертоносны, как может показаться: 90 процентам людей, в которых они попадают, удается выжить, хотя ежегодно от молний гибнут несколько тысяч человек. Подобную смертность в живой природе не оценивал, наверное, никто. Тем не менее ясно, что жирафы - самые высокие животные на планете и к тому же обитающие на открытых пространствах саванны - особенно рискуют попасть под удар. Подобный случай впервые описала Циска Шейджен (Ciska Scheijen), эколог из национального парка Роквуд в ЮАР; ее статья опубликована в African Journal of Ecology.

В 2017 году в Роквуд были доставлены и выпущены на волю шесть жирафов, а в 2018-м - еще два. Ученые следили за их жизнью и состоянием практически ежедневно, вплоть до 29 февраля 2020 года, когда над парком прокатилась особенно мощная гроза. "Грозы и ливни постоянно происходят в течение лета, - говорит Шейджен, - но настолько мощные, как описанная в статье, случаются редко". А наутро обнаружилось, что жирафов осталось только шесть.

Эти животные стараются держаться группами, так что отсутствие пары самок озадачило ученых, и они приступили к поискам. Второго марта обеих особей нашли мертвыми, лежащими в нескольких метрах друг от друга. Осмотр показал, что старшая (пятилетняя) самка погибла в результате прямого удара молнии в голову: у основания правого оссикона (жирафьего "рога") осталась смертельная рана. Вторая самка погибла в возрасте четырех лет, столь явных повреждений на ее теле не осталось. Возможно, она стояла близко к старшей, когда ту ударила молния, или же погибла под действием шагового напряжения при протекании тока по земле.

Черепа погибших животных

Случай, описанный в Роквуде, пока остается единственным, однако Циска Шейджен уверена, что тема стоит как минимум внимания и обсуждения. Ведь взрослые жирафы достигают высоты пяти-шести метров и действительно могут быть беззащитны перед грозами в открытом пространстве саванны. Возможно, их эволюция протекала под давлением и этого фактора и привела к развитию пока незамеченных учеными адаптаций: например, активного поиска укрытия накануне грозы.

Место гибели жирафов в Роквуде

Чтобы выяснить это, для начала необходимо оценить действительный уровень угрозы со стороны молний. Если смертность от них среди жирафов окажется достаточно высокой, можно будет переходить к следующему этапу и проследить, как они реагируют на приближение грозы: ищут ли укрытие? Жмутся ли поближе к высоким зарослям? Этой работой южноафриканские экологи планируют заняться в ближайшее время. Вероятно, она позволит сохранить этих удивительных животных, которые в природе стремительно вымирают и уже к концу века могут исчезнуть совсем.