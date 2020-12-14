Солнечное затмение 14 декабря: появились фото и видео

Полное солнечное затмение, которое украинцы, к сожалению, не смогли увидеть, произошло в 18:13 по киевскому времени.

BBC News Mundo вело трансляцию затмения вживую из Южной Америки на канале в YouTube с 17:30 14 декабря по Киеву.

Отметим, что астрономическое явление, когда Луна полностью перекрывает Солнце, смогут наблюдать жители Аргентины и Чили, а также частично его будет видно жителям Южной Америки и Полинезии, Африки и Антарктиды. Именно во время прохождения через Аргентину и Чили, случился пик явления. По времени Луна перекрыла Солнце около 18:13 по киевскому времени.

Отметим, что, несмотря на всю масштабность явления, специалисты не рекомендуют на него смотреть, дабы не привлекать на себя негативную энергию.

Ранее "Телеграф" сообщал об интересных заговорах на солнечные затмения, которые уберегут от проблем на долгое время.