Впервые в истории: в "сумеречной зоне" океана сфотографировали светящуюся акулу

У берегов Новой Зеландии ученым впервые удалось сфотографировать светящуюся в темноте кайтфиновую акулу (Dalatias licha), которая является крупнейшим в мире биолюминесцентным позвоночным, вырастающим до 180 см в длину.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на соавтора исследования главу лаборатории морской биологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Жерома Маллефета (Jérôme Mallefet).

Согласно исследованию, опубликованному во вторник, 2 марта, учеными из Католического университета Лувена (Бельгия), и Национального института исследований воды и атмосферы (NIWA), этот вид акул был обнаружен в районе океана, известном как Подъем Чатем, у восточного побережья Южного острова Новой Зеландии.

Маллефет отметил, что хотя проведенные ранее исследования показали, что кайтфиновая акула должна быть способной излучать свет, за ними "действительно сложно наблюдать", поскольку они живут на глубине от 200 до 900 метров.

В рамках исследования биолюминесценция также была задокументирована у двух других видов глубоководных акул, Etmopterus lucifer (чернобрюхая акула-лантерн) и Etmopterus granulosus (южная акула-лантерн).

Маллефет заметил, что акулы были случайно пойманы во время траловых проходок NIWA, которые используются для измерения рыбных запасов. После выявления этих акул они и связались с университетом.

Биолюминесценция - это производство видимого света живыми организмами в результате биохимической реакции. По словам соавтора исследования, сейчас считается, что около 57 из 540 известных видов акул способны производить свет.