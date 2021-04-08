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Фундаментальных сил природы может быть пять: ученые-физики сделали важное открытие

Фундаментальных сил природы может быть пять: ученые-физики сделали важное открытие
Обновлено 10:33 Сегодня Телеграф Надежда Афонькина / kot.sh

Международная команда физиков заявляет, что в ходе исследований в рамках эксперимента "Muon g-2" они, возможно, обнаружили новую, пятую силу природы.

Об этом сообщает в среду, 7 апреля, BBC.

"Вся наша жизнь подчинена законам физики, будь то магнитик из поездки, который мы крепим к дверце холодильника, или мяч, залетающий в баскетбольное кольцо. И все эти силы, с которыми мы имеем дело каждый день, можно свести к четырем фундаментальным категориям взаимодействий: электромагнитное, сильное, слабое и гравитационное", - говорится в статье.

При этом Британский совет по научно-техническому оборудованию объявил, что результаты эксперимента Muon g-2 дают весомые подтверждения существованию доселе неизвестной субатомной частицы или новой силы.

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"Мы обнаружили, что взаимодействие мюонов не согласуется со Стандартной моделью. Понятно, что мы все в восторге, потому что это открывает будущее с новыми законами физики, новыми частицами и новыми, невиданными до сих пор силами", - рассказал в интервью BBC руководитель эксперимента с британской стороны профессор Марк Ланкастер.

Стандартная модель - общепринятая на данный момент теоретическая конструкция, описывающая взаимодействие всех элементарных частиц во Вселенной.

Новое открытие стало последним в целой серии многообещающих результатов, полученных в ходе экспериментов по физике частиц в США, Японии и, в первую очередь, на Большом адронном коллайдере (БАК), который расположен на границе между Францией и Швейцарией.

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Эксперимент был поставлен в американской Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми (Fermilab) с целью изучения поведения субатомной частицы под названием мюон.

"Дело в том, что вся наша Вселенная построена из частиц размером меньше атома. Некоторые из этих частиц состоят из еще более мелких частиц, другие же более не дробятся - это так называемые элементарные частицы. Мюоны как раз и являются такими элементарными частицами: они похожи на электроны, только в 200 раз тяжелее", - поясняется в статье.

В ходе эксперимента Muon g-2 частицы разгонялись по 14-метровому кольцу в циркулярном коллайдере под воздействием мощного магнитного поля.

Согласно известным законам физики, это должно было приводить к колебанию мюонов с определенной частотой. Однако физики обнаружили, что частота их колебаний оказалась выше предполагаемой. По их мнению, это может свидетельствовать о действии силы, ранее не известной науке.

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"Никто не знает точно, что еще, кроме воздействия на мюон, подвластно этой новой силе. Теоретики полагают, что она может быть каким-то образом связана с еще не открытой субатомной частицей", - говорится в статье.

Насчет этой гипотетической частицы есть сразу несколько предположений. Это может быть так называемый лептокварк (частица, переносящая информацию между кварками и лептонами) или Z-бозон (который сам для себя служит античастицей).

Еще в прошлом месяце физики, проводившие эксперимент на БАК, отмечали, что полученные результаты могут свидетельствовать о наличии новой частицы и силы.

"Сейчас идет настоящая гонка за тем, чтобы получить доказательства тому, что мы обнаружили нечто новое. Понадобится больше данных и больше измерений, и, если повезет, мы получим свидетельства того, что эти эффекты - реальные", - цитирует BBC доктора Митеша Пателя из Имперского колледжа в Лондоне, принимавшего участие в эксперименте на БАК.

Помимо хорошо знакомых гравитационных и электромагнитных сил за поведение субатомных частиц отвечают так называемые сильные и слабые силы. И пятая сила могла бы дать ответ на многочисленные загадки Вселенной, которые возникли перед учеными в последние десятилетия.

"К примеру, согласно наблюдениям, Вселенная расширяется с ускорением, и это относят на счет загадочного феномена под названием темная энергия. Но ученые и раньше выдвигали предположение, что это может быть та самая неведомая пятая сила", - говорится в статье.

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Вместе с тем, пока об открытии нельзя однозначно заявить: имеется один шанс из 40 тысяч на то, что это статистическая погрешность (т.н. статистический уровень значимости составляет 4,1 сигма), а  для того, чтобы открытие было признано, этот уровень должен составлять 5 сигма, то есть погрешность не должна превышать одного шанса на 3,5 млн.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Открытие, Эксперимент, Коллайдер, Физики, Мюоны, Пятая сила.
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