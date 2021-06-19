Конец Земли неизбежен, но произойдет нескоро: ученые назвали причину и сроки

Полное уничтожение планеты Земля произойдет не раньше, чем через 100 миллиардов лет. К таким выводам пришли ученые Центра астрофизики Манчестерского университета, сообщает BBC Science Focus Magazine.

Отмечается, что прогноз специалистов был озвучен в рамках изучения факторов, которые могут привести к концу света. В заключении исследователи отметили, что причиной исчезновения Земли станет Солнце.

Ученые говорят: со временем Солнце превратится в звезду красного гиганта. Когда водород истощится в ядре Солнца, внешняя оболочка начнет расширяться. После этого звезда потеряет значительное количество массы, что приведет к расширению орбиты Земли. Но она не будет настолько большой, чтобы избежать взаимодействия с нижними слоями атмосферы Солнца. Тогда Земля начнет испаряться.

Исследователи также добавляют, что орбитальная нестабильность в Солнечной системе может привести к столкновению Земли с одной из других планет земной группы. Тем не менее вероятность такого исхода составляет менее 1%.