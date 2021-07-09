Новый уровень эко-активизма: ученые два месяца кормили рыб наркотиками, чтобы доказать их вред

Ученые Чешского университета биологических наук представили результаты нового исследования и доказали, что рыбы могут быть наркозависимыми так же, как и люди.

Об этом сообщает журнал Hebergementwebs.

Исследователи говорят, что наркотики часто попадают в реки и озера, ведь в попытках скрыть запрещенные вещества люди часто смывают их в канализацию. Таким образом в некоторых реках Чехии содержание метамфетамина достигает нескольких сотен нанограмм на литр, и влияет на водных жителей.

В рамках эксперимента 120 выращенных в инкубатории бурых форелей разделили на два 350-литровых резервуара. В первом вода была с метамфетамином с такой же концентрацией, как в чешских реках. Второй аквариум был с чистой водой.

Через два месяца ученые сменили воду в первом резервуаре на обычную, а еще через 10 дней поместили рыбу из обоих резервуаров в новый, где поток воды разделялся на два: первый - чистый, второй - с наркотиком. Интересно, что вся форель, которая долгое время жила под воздействием метамфетамина, поплыла именно к потоку с этим веществом.

Таким образом, эксперты уверены, что рыба так же подвергается действию наркотиков, как и человек. Более того, эти рыбы были менее активны, чем обычно, и в естественной среде это снизит их шансы на выживание и размножение.

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