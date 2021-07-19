Затягивает раны за 45 секунд: ученые создали медицинский "суперклей" из змеиного яда

Ученые разработали специальный "клей", который поможет спасти тысячи жизней и, возможно, заставит человечество пересмотреть свое отношение к змеям.

Исследование специалистов университетов Западного Онтарио (Канада) и Шаньтоу (Китай), обнародованное в журнале ScienceAdvances, описывает использование яда копьеголовых змей (ботропсов) для создание вещества, которое помогает менее чем за минуту остановить кровотечение.

Активный ингредиент яда под названием батроксобин или рептилаза уже давно используется в медицине для лечения кровотечений.

В этот раз ученые смешали яд с модифицированным желатином, чтобы иметь возможность хранить его в аптечках экстренного использования.

После нанесения "суперклея" на рану необходимо подставить ее под источник света или, например, посветить на нее фонариком.

Исследования на мышах показали, что глубокие порезы, разрыв аорты или порезы печени закрываются примерно за 45 секунд, а прочность мест скрепления в 10 раз превосходит используемый в медицине фибриновый клей. При этом, потеря крови сократилась на 78%.

Ученые ожидают, что их вещество смогут использовать врачи во время операций вместо швов. Также изобретение могут оценить врачи экстренной помощи или солдаты.

Как сообщалось ранее, американские ученые создали одежду, которая не позволяет комарам кусать человека.