Скачать
Понедельник, 19.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Замглавреда "Страны" Светлана Крюкова раскритиковала статью Путина: теперь ее обвиняют в предательстве "русского мира", но увольнять не собираются
Замглавреда "Страны" Светлана Крюкова раскритиковала статью Путина: теперь ее обвиняют в предательстве "русского мира", но увольнять не собираются
Главные события недели: Аваков ушел в отставку, Жеваго объявили в розыск, Путин написал статью об Украине
Главные события недели: Аваков ушел в отставку, Жеваго объявили в розыск, Путин написал статью об Украине
У Зеленского заявили, что Украина может "развернуться на Восток" и назвали условие
У Зеленского заявили, что Украина может "развернуться на Восток" и назвали условие
В Кирилловке после купания в море девочка покрылась красными пятнами (фото)
В Кирилловке после купания в море девочка покрылась красными пятнами (фото)

Затягивает раны за 45 секунд: ученые создали медицинский "суперклей" из змеиного яда

Затягивает раны за 45 секунд: ученые создали медицинский "суперклей" из змеиного яда
06:45 Сегодня Телеграф Фото: Википедия

Ученые разработали специальный "клей", который поможет спасти тысячи жизней и, возможно, заставит человечество пересмотреть свое отношение к змеям. 

Исследование специалистов университетов Западного Онтарио (Канада) и Шаньтоу (Китай), обнародованное в журнале ScienceAdvances, описывает использование яда копьеголовых змей (ботропсов) для создание вещества, которое помогает менее чем за минуту остановить кровотечение. 

Активный ингредиент яда под названием батроксобин или рептилаза уже давно используется в медицине для лечения кровотечений. 

В этот раз ученые смешали яд с модифицированным желатином, чтобы иметь возможность хранить его в аптечках экстренного использования. 

После нанесения "суперклея" на рану необходимо подставить ее под источник света или, например, посветить на нее фонариком. 

Исследования на мышах показали, что глубокие порезы, разрыв аорты или порезы печени закрываются примерно за 45 секунд, а прочность мест скрепления в 10 раз превосходит используемый в медицине фибриновый клей. При этом, потеря крови сократилась на 78%. 

Ученые ожидают, что их вещество смогут использовать врачи во время операций вместо швов. Также изобретение могут оценить врачи экстренной помощи или солдаты. 

Как сообщалось ранее, американские ученые создали одежду, которая не позволяет комарам кусать человека

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 186

Все по теме:

яд, Змеи, Кровотечение, Биология.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На пограничников на границе РФ напали сотрудники СБУ: подробности ЧП
02 Жаркая и взрывоопасная Одесса: на пляжах города вспыхивают массовые драки и потасовки (видео)
03 После потопов в Европе в Украину могут хлынуть авто-"утопленники": как распознать такие машины
04 В сети переполошились из-за концерта Земфиры в Украине: что планируется в Одессе 25 августа на самом деле
05 В Одессе пьяный мотоциклист сбил женщину и подрался с полицейскими
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На границе с РФ ночью напали на украинских пограничников
На границе с РФ ночью напали на украинских пограничников
Опять допинг: российских гребцов сняли с Олимпиады
Опять допинг: российских гребцов сняли с Олимпиады
Итоги дня 18 июля: Шойгу вызвали в СБУ, Украина получила вакцины Moderna, на Сумщине напали на пограничников
Итоги дня 18 июля: Шойгу вызвали в СБУ, Украина получила вакцины Moderna, на Сумщине напали на пограничников
Какой праздник 19 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 19 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь