Продажа жилья по доверенности – эксперты спорят, оправдан ли запрет

Украинцам хотят предложить продажу недвижимости по зарубежным доверенностям

Закрытый в условиях российской агрессии рынок купли-продажи жилья в Украине заработает во второй половине мая. Правда постановление КМУ №480 от 19 апреля налагает на рынок ряд ограничений. Одно из них – запрет на продажу недвижимости по доверенности.

По мнению Ассоциации риелторов Украины, это ограничение прав украинцев, которое ущемляет права миллионов граждан.

Вместо украинской доверенности – иностранная, с проверкой места пребывания

Ассоциация риелторов обратилась в Кабинет министров Украины с письмом, в котором предложила механизм, который может помочь украинцам, желающим продать свою недвижимость.

По мнению Ассоциации, многие из украинцев, покинувших территорию Украины, хотели бы продать свою недвижимость, но продажа по предлагаемой КМУ схеме требует личного присутствия на сделке, то есть времени и значительных расходов. Чтобы сделать такую сделку более удобной для данной категории продавцов, в АСНУ предлагают ввести два предохранительных механизма:

осуществлять сделку по доверенности выданной и оформленной законным образом на территории другой страны;

осуществлять проверку местопребывания продавца путем запроса нотариусом информации в Госпогранслужбе о том, пересекал ли продавец государственную границу Украины.

По мнению АСНУ, это позволит продавцам реализовать свое право на продажу, а также улучшит ситуацию с обеспеченностью жильем вынужденных переселенцев.

Предложение требует доработки, а бюджет может потерять миллионы

Вместе с тем по мнению эксперта по недвижимости Михаила Артюхова, предложения АСНУ слабо разработаны и изучены слишком поверхностно:

экономическое обоснование не подкреплено фактами и расчетами, за границу выехали более 5 миллионов человек, но какое количество выехавших владельцев недвижимости уже нашли или ищут покупателей, сколько налогов государство получит по факту проведения таких сделок?

риски проведения сделок купли-продажи по доверенностям практически не раскрыты.

"Официальный курс доллара к нацвалюте 29,25 гривен, а в обменниках порядка 35 гривен. Валютная разница превышает 20%, что создает невыгодную для государства конъюнктуру рынка – при сделках государство будет получать пошлину и налоги с цены, рассчитанной по 29,25 гривен, что снизит налогооблагаемую базу почти на 6 гривен. С другой стороны, банки с российским капиталом сформировали фонды недвижимости, оформленные на подставные юридические и физические лица, чтобы избежать их конфискации. Теперь они смогут по заграничной доверенности продать эту недвижимость и вывести деньги в россию", — говорит о рисках разрешения доверенностей эксперт.

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По мнению Михаила Артюхова, учитывая "сыроватость" предложений, целесообразно руководству АСНУ, возможно, с участием компетентных государственных органов, изучить мотивацию лиц, которые подали эти предложения на подпись президенту АСНУ.

Потребность в жилье для переселенцев в Украине ныне очень велика. "Государственный фонд содействия молодежному жилому строительству" объявил конкурс на покупку 100 квартир. При этом с запуском рынка недвижимости ожидается, что события на нем пойдут по одному из трех сценариев.