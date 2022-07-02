Часть недвижимости подорожает, а часть - упадет в цене: где это случится и почему

Риелторы советуют не спешить с покупкой жилья

Продолжающиеся боевые действия в Украине делают какие-либо прогнозы на рынке недвижимости весьма ненадежными, но все же некоторые тенденции рынка предсказать можно.

Так, как сообщает "24 канал", часть недвижимости в Украине серьезно подешевеет, а часть напротив, вырастет в цене. Зависеть это будет от ситуации на фронте, географического месторасположения жилья и того, о каком городе идет речь.

Так, по мнению риелторов после победы Украины спрос на жилье может закончиться настоящим ценовым "бумом", что особенно будет заметным в городах, соседствующих с дружественными странами. В основном речь идет о:

Закарпатье,

Ивано-Франковской

Львовской;

Ровенской областях.

Также весьма вероятно цены вырастут и в небольших городах, которые в силу размера не пострадали от ракетных и артиллерийских ударов. Правда, как при этом изменятся цены в столице и городах-миллиониках, эксперты не берутся, но все-таки вряд ли в них стоит ждать сильного падения цен.

Зато в районах, пострадавших от нападения врагов, почти наверняка будет фиксироваться снижение цен на жилье, примерно в 1,5 раза, что связано не только с разрушением инфраструктуры, но и с негативными ассоциациями, которые останутся даже после победы и восстановления этих территорий. Правда эта тенденция будет временной.

Однако в целом риелторы пока советуют не спешить с покупкой жилья, поскольку война еще не окончена и есть риск прилета, а кроме того на рынке много разрешенного или пострадавшего жилья с быстрым и некачественным ремонтом.

В то же время эксперты говорят о 5 факторах того, почему цены на недвижимость могут серьезно пойти вниз.