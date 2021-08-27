Норвежского террориста Брейвика, убившего 77 человек, могут выпустить на свободу: подробности

Брейвик просит судей об УДО и говорит, что раскаивается в убийстве 77 человек

Андерс Брейвик — норвежский заключенный, который 10 лет назад устроил два кровавых теракта и убил в общей сложности 77 человек, — может выйти на свободу.

Как сообщает местное издание VG, Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении, которое рассмотрят в суде.

Защита Брейвика говорит, что по данному вопросу уже назначено заседание. Их подзащитный, продолжают адвокаты, три года назад раскаялся в содеянном и якобы больше не придерживается фашистской идеологии. Кроме того, Брейвик жалуется на "нечеловеческие" условия содержания в тюрьме.

Отметим, что прокуроры будут просить служителей Фемиды отклонить прошение террориста, которому осталось отсидеть еще 11 лет.

Напомним, что преступления Брейвик совершил в июле 2011 года: сначала он взорвал авто у правительственного комплекса в Осло, после чего отправился на остров Утойя, где расстрелял 69 участников молодежного летнего лагеря Рабочей партии. Всего в этих двух терактах погибло 77 человек, еще более 150 были тяжело ранены. Некоторые пострадавшие лишились конечностей и прикованы к инвалидным креслам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Пентагон заявил о готовности к жестки мерам после смерти своих граждан в Кабуле во время терактов 26 августа. Так, президент США Джо Байден уже отдал приказ о разработке ударов по руководству и объектам ИГИЛ в Афганистане и Пакистане.