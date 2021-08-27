Агитация и тролинг: в Германии перед выборами Калининградскую область "включили" в состав ФРГ

В ХДС/ХСС говорят, что не причастны к размещению этих плакатов.

Предвыборная кампания в Германии начала набирать обороты и уже стала причиной скандалов. В городе Тетеров, что в земле Мекленбург-Передняя Померания неизвестные расклеили предвыборные плакаты, на которых страна изображена в границах до начала Второй мировой войны. То есть в ее состав включили и Восточную Пруссию, которая ныне носит название Калининградской области и входит в состав России.

Об этом пишет Nordkurier.

Кроме Калининградской области в состав Германии на плакатах включили и некоторые земли, принадлежащие Польше.

Плакаты агитируют за действующую правящую коалицию ХДС/ХСС. Впрочем, в этих двух партиях свою причастность к размещению подобных материалов отвергают и призывают снять их, как "вводящие в заблуждение".

В федеральной земле полиция уже начала расследование и поиск ответственных лиц. Также проверяется, были ли подобные плакаты расклеены только в Мекленбурге-Передней Померании или же по всей стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что к подобному в Кремле относятся негативно, но отметил, что это не является позицией официального Берлина.

"Очень важно понимать такие территориальные стремления определенных политических сил Германии", — сказал Песков.

Как известно, выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября этого года. По их итогам будет сформировано новое правительство, а также избран новый канцлер. Действующий канцлер Ангела Меркель ранее заявляла, что более не станет выдвигать свою кандидатуру на этот пост.