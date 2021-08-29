В огне оказались 15 этажей: в Италии пожар почти полностью уничтожил жилую многоэтажку (видео)

Огонь сильно повредил здание, однако о пострадавших не сообщалось.

В одном из главных городов Италии Милане в воскресенье, 29 августа, произошел масштабный пожар в жилом многоэтажном доме.

Об этом пишет издание ANSA.

По его данным, в 15-этажном доме на улице Антонини проживает 70 семей, однако неизвестно остался ли кто-либо в здании.

К месту пожара кроме спасателей прибыл и мэр города Джузеппе Сала.

"На данный момент у нас нет сообщений о жертвах или раненых", — сказал он.

По его словам, около двадцати человек смогли покинуть здание самостоятельно, однако спасатели все равно проверяют квартиру за квартирой в поисках оставшихся там людей.

Предварительно установлено, что пожар вспыхнул на верхних этажах, однако пока не ясно, что было его причиной.

На кадрах выложенных в сети заметно, что огонь очень сильно повредил здание.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 27 августа, в китайском городе Далянь произошла подобная ситуация. Там вспыхнула жилая высотка на 419 квартир.