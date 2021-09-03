Резал людей, пока не застрелили: сторонник ИГИЛ устроил теракт в супермаркете в Новой Зеландии (видео)

В новозеландском Окленде террорист из Шри-Ланки напал с ножом 6 посетителей супермаркета и был застрелен спустя минуту

В пятницу, 3 сентября, в Новой Зеландии в городе Окленд произошел теракт. Сторонник террористической группировки "ИГИЛ" с ножом напал на толпу людей в супермаркете.

О произошедшем сообщает местное СМИ New Zealand Herald со ссылкой на премьр-министра страны Джасинду Ардерн.

Известно, что трагедия случилась в районе Нью-Линн. Полиция преследовала мужчину, который вызывал у них подозрение, от его дома. В результате, он зашел в супермаркет, взял с полки нож и напал на ни в чем не повинных людей. В результате, он серьезно ранил 6 человек, а его самого застрелили полицейские спустя 60 секунд после атаки.

Правоохранители уже назвали произошедшее терактом и рассказали некоторые подробности из жизни убитого террориста. Так, налетчик — гражданин Шри-Ланки, прибывший в Европу в 2011 году. Из-за экстремистских взглядов и симпатии к ИГИЛ за ним наблюдали копы.

Напомним, недавно мир облетела фотография 23-летнего американского сержанта Николь Джи, которая спасла в Кабуле годовалого малыша и на снимке бережно держит его на руках. Вскоре выяснилось, что героиня этого фото — одна из двух американок, которая погибла в результате взрыва террориста-смертника в аэропорту Афганистана 26 августа.