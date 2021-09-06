В Гааге родственники жертв МН-17 обратились к Путину

Во время суда в Нидерландах родственники жертв МН-17 обвинили Россию во лжи на русском языке

В Нидерландах на слушании дела по рейсу МН17 родственники погибших пассажиров массово обвинили Россию и ее главу Владимира Путина во лжи.

Так, по информации Reuters, на очередном заседании выступили несколько человек, потерявшие в авиакатастрофе своих близких. Одна из них — голландка Ван дер Стин, отец и мачеха которой летели рейсом МН-17, — обвинила Россию во лжи на русском языке.

"Они лгут, мы знаем, что они лгут. Они знают, что мы знаем, что они лгут", — сказала она.

Вторила ей во время своей речи и австралийка Ванесса Ризк. Женщина, которая потеряла обоих родителей, обратилась к Путину и назвала его правительство "политическим кошмаром, который привел к краху".

Отметим, что суд в Гааге по этому делу продлится еще около года. Из-за огромного количества материалов, с которыми нужно будет ознакомиться служителям Фемиды, они не смогут вынести вердикт за две недели после завершения процесса. Инсайдеры говорят, что решению по этому делу вынесут с 22 сентября по 15 декабря 2022 года.

Напомним, что 17 июля была 7 годовщина крупной авиационной катастрофы рейса MH17. В 2014 году Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Спустя менее трех часов после взлета его сбили над территорией Украины из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

На борту авиалайнера были 298 человек — все они погибли.

ЗРК "Бук" принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске. Часть стран, чьи граждане погибли в катастрофе, требовали международного трибунала. Россия заблокировала эту инициативу в Совете Безопасности ООН, воспользовавшись своим правом вето.

Подсудимых четверо: бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета — полковник ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

К Украине у Нидерландов претензий в этом деле нет.

Также "Телеграф" ранее писал, что дело о сбитом рейсе "Амстердам-Куала-Лумпур" занимает 65 тысяч страниц.