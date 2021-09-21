В Чехии гражданам предлагают третью дозу вакцины от коронавируса, но есть нюансы

Третью прививку можно получить через восемь месяцев после второй

В Чехии гражданам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса восемь месяцев назад, предлагают сделать третью прививку. Волна ревакцинации стартовала в понедельник, 20 сентября.

Об этом сообщает издание Euractiv.

Отмечается, что 8 тысячам граждан Чехии отправили текстовое сообщение о возможности получить третью дозу вакцины от коронавируса. К концу сентября такие сообщения разошлют 40 тысячам чехов.

Как отметил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, третью дозу вакцины смогут получить все граждане, которые получили вторую прививку по крайней мере 8 месяцев назад.

При этом для третьей дозы используют только мРНК-вакцины (Pfizer), даже если до этого граждане получили прививки препаратами AstraZeneca или Johnson & Johnson.

Как сообщал "Телеграф" ранее, производители вакцин от коронавируса озвучили разные прогнозы относительно необходимости третьей дозы. Так, в AstraZeneca считают, что третья доза их препарата людям не нужна. В то время как компания Pfizer заявила, что бустерная доза вакцины может обеспечить надзахист против распространяющегося по всему миру штамма "Дельта".

Также сообщалось, что ВОЗ изменила мнение о третьей дозы вакцины от COVID-19 и начала рекомендовать ее людям из групп риска.