Еще одна фобия в копилку: мыши массово лезут в дома англичан через унитазы

Специалистам по борьбе с мышами пришлось нанимать новых рабочих, чтобы успевать на все вызовы.

В Великобритании в городе Норвич местная жительница заметила, как в ее ванной комнате с унитаза вылезла мышь.

Об этом сообщает "Metro".

По словам специалиста по отлову мышей, сейчас в городе по-особенному много крыс. Эндрю Деллбридж рассказывает, что грызунов в последнее время становится все больше и больше. Кроме того, они стали более смелыми.

Мыши активно лезут в дома местных жителей. Как рассказывает Деллбридж, делают они это через канализационные трубы, поэтому есть большие шансы увидеть грызунов в ванной комнате.

Специалист по отлову мышей говорит, что к нему позвонила обеспокоенная жительница Норвича, которая в собственном доме в унитазе увидела крысу.

Деллбридж отмечает, что мыши стали крупнее, чем были раньше, поэтому надеяться на кошек не стоит. Специалист рассказывает, что ему даже пришлось нанять дополнительных работников, чтобы успевать обслуживать все вызовы.

По словам жителей Норвича, в городе всегда было много мышей, однако их количество начало расти еще активнее после начала пандемии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России в Ленинградской области котенок залез в дом через унитаз.