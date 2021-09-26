Выборы в Бундестаг в Германии: появились первые данные экзитполов

Партия Меркель борется за большинство с социал-демократами.

В Германии в воскресенье, 26 сентября, проходят выборы в федеральный парламент. По их итогу будет сформировано новое правительство и избран новый канцлер.

Первыми результатами экзитполов делится DW.

Примечательно, что данные предоставленные каналами ZDF и ARD несколько расходятся.

Согласно данным ZDF, с небольшим преимуществом побеждает партия социал-демократов (СДПГ), у них 26% голосов избирателей. Коалицию бывшего канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС поддерживают 24% избирателей.

На третьем месте с 14,5% голосов расположились "Союз 90/Зеленые". За ними следуют "Свободные демократы" (СДП) с 12%.

Около 10% набирает ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD). Кроме того больше 5% набирают "Левые".

Согласно данным ARD расклад получается следующим:

СДПГ и ХДС/ХСС идут поровну и набирают по 25%;

"Зеленые" имеют в своем распоряжении 15%;

AfD и СДП получают по 11%;

"Левые" вышли на результат в 5%.

Напомним, опрошенные "Телеграфом" эксперты считают, что результаты выборов в Бундестаг не особо скажутся на внешней политике Германии.