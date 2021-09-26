Укр

Выборы в Бундестаг в Германии: появились первые данные экзитполов

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
106
Бундестаг Новость обновлена 26 сентября 2021, 21:40
Бундестаг

Партия Меркель борется за большинство с социал-демократами.

В Германии в воскресенье, 26 сентября, проходят выборы в федеральный парламент. По их итогу будет сформировано новое правительство и избран новый канцлер.

Первыми результатами экзитполов делится DW.

Примечательно, что данные предоставленные каналами ZDF и ARD несколько расходятся.

Согласно данным ZDF, с небольшим преимуществом побеждает партия социал-демократов (СДПГ), у них 26% голосов избирателей. Коалицию бывшего канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС поддерживают 24% избирателей.

На третьем месте с 14,5% голосов расположились "Союз 90/Зеленые". За ними следуют "Свободные демократы" (СДП) с 12%.

Около 10% набирает ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD). Кроме того больше 5% набирают "Левые".

Согласно данным ARD расклад получается следующим:

  • СДПГ и ХДС/ХСС идут поровну и набирают по 25%;
  • "Зеленые" имеют в своем распоряжении 15%;
  • AfD и СДП получают по 11%;
  • "Левые" вышли на результат в 5%.

Напомним, опрошенные "Телеграфом" эксперты считают, что результаты выборов в Бундестаг не особо скажутся на внешней политике Германии.

Теги:
#Германия #СДПГ #СДП #ХДС/ХСС #AfD #Союз-90/Зеленые
Александр Усик - Энтони Джошуа
Спорт
"Симферополь — Украина": Усик в бою с Джошуа показал, чей Крым (фото)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Александр Усик - Энтони Джошуа
"Симферополь — Украина": Усик в бою с Джошуа показал, чей Крым (фото)
Дата публикации
Категория
В Кировоградской области повысился уровень госпитализаций
Уже пять областей Украины находятся в "оранжевой" зоне
Дата публикации
Категория
Александр Усик
"В президенты!" Как украинцы восприняли победу Усика в поединке с Джошуа
Дата публикации
Категория
Игорь Кондратюк
Кондратюк о выступлениях российских звезд в Украине: "Моя версия — СБУ и некоторые властные мужи на этом зарабатывают"
Дата публикации
Категория
Перед спикером Рады стоит непростой выбор
Разумкова ставят перед политическим выбором - подставиться самому или рисковать отставкой