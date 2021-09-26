Выборы в Бундестаг в Германии: появились первые данные экзитполов
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Партия Меркель борется за большинство с социал-демократами.
В Германии в воскресенье, 26 сентября, проходят выборы в федеральный парламент. По их итогу будет сформировано новое правительство и избран новый канцлер.
Первыми результатами экзитполов делится DW.
Примечательно, что данные предоставленные каналами ZDF и ARD несколько расходятся.
Согласно данным ZDF, с небольшим преимуществом побеждает партия социал-демократов (СДПГ), у них 26% голосов избирателей. Коалицию бывшего канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС поддерживают 24% избирателей.
На третьем месте с 14,5% голосов расположились "Союз 90/Зеленые". За ними следуют "Свободные демократы" (СДП) с 12%.
Около 10% набирает ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD). Кроме того больше 5% набирают "Левые".
Согласно данным ARD расклад получается следующим:
- СДПГ и ХДС/ХСС идут поровну и набирают по 25%;
- "Зеленые" имеют в своем распоряжении 15%;
- AfD и СДП получают по 11%;
- "Левые" вышли на результат в 5%.
Напомним, опрошенные "Телеграфом" эксперты считают, что результаты выборов в Бундестаг не особо скажутся на внешней политике Германии.
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