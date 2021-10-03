В Риме загорелся 131-метровый мост, построенный в 19 веке (фото, видео)

Семь метров конструкции упали в реку Тибр.

В столице Италии Риме в ночь с субботы на воскресенье, 2-3 октября, произошел пожар на мосту Индустрии, который был построен еще в 1862-1863 годах. Возгорание не могли потушить до самого утра.

Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщает "La Repubblica".

Мост расположен на юге Италии. Он соединяет районы Маркони и Остиенсе, однако в результате пожара часть конструкции упала в реку Тибр.

Возгорание стало причиной того, что пострадали трубы газоснабжения и электрокабеля, которые были проложены под мостом. Как результат, более 180 домов остались без газа, электричества и воды.

Никто из людей в результате пожара не пострадал. Сейчас на месте происшествия специалисты пытаются восстановить движение по мосту и подачу газа, электричества.

Стоит отметить, что длина моста составляет 131 метр. В Риме его называют "Железным мостом". Эта конструкция соединяет портовый город Чивитавеккья с железнодорожным вокзалом Термини.

Ночью во время пожара к мосту приехала мэр Рима Вирджиния Раджи.

"Сердце сжимается, когда видишь, в каком состоянии сейчас находится этот исторический объект", — сказала политик.

На фото можно увидеть, как мост выглядел до пожара.

Мост был построен еще в 19 веке

Часть моста сильно пострадала в результате пожара

Стоит отметить, что в реку упало лишь семь метров моста, однако основная часть конструкции также могла деформироваться вследствие высоких температур.

Есть версия, что причиной возгорания моста стали газовые баллоны, которыми пользуются бездомные, живущие прямо под конструкцией. Возможен также вариант замыкания электрокабелей, проложенных под мостом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь с субботы на воскресенье, 2-3 октября, в Харькове произошел пожар на СТО, в результате которого сгорел цех, мойка и четыре автомобиля. Дым охватил весь район, в котором случилось возгорание.