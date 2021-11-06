В Берлине под посольством России нашли труп возможного ФСБшника: что известно

Скорее всего, смерть наступила от полученных после падения с высоты травм

На территории Берлина при неизвестных обстоятельствах погиб российский дипломат, работавший в посольства РФ. Смерть мужчины скрывали больше двух недель.

Подробности инцидента сообщает немецкое издание SPIEGEL.

Труп 35-летнего мужчины обнаружили местные охранники. Несмотря на попытки предоставить пострадавшему первую медицинскую помощь, вернуть его к жизни не удалось. Прибывшим медикам лишь осталось констатировать наступление смерти.

Согласно заключению врачей, мужчина скончался из-за серьезных травм, которые были получены в результате падения с высоты. Считается, что покойный выпал с одного из последних этажей российского посольства в Берлине.

К слову, он был сотрудником этого учреждения — работал вторым секретарем посольства более двух лет. При этом немецкие спецслужбы подозревали, что россиянин на самом деле мог быть агентом ФСБ РФ под прикрытием.

Интересно, что смерть сотрудника посольства скрывалась более двух недель, ведь он погиб еще 19 октября. Его труп был обнаружен около половины седьмого утра по местному времени.

Другие представители посольства России комментируют инцидент как "трагическую аварию", при этом не раскрывая деталей. Более того — они не разрешили провести вскрытие трупа покойного.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что не так давно украинским спецслужбам удалось задержать ФСБшника, который подозревается в жестоком убийстве военнослужащего ВСУ.