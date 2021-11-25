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Срок в несколько часов: в Швеции из-за бюджетного скандала ушла с поста женщина-премьер

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Магдалена Андерссон представляет социал-демократическую партию. Новость обновлена 25 ноября 2021, 08:47
Магдалена Андерссон представляет социал-демократическую партию.

Одна из партий вышла из коалиционного правительства.

Короткий срок: премьер Швеции Магдалена Андерссон ушла в отставку через несколько часов после избрания. Причиной этому стал правительственный кризис. 

Об этом сообщает издание The Local.

Правительство не проголосовало за предложенный премьером бюджет страны с учетом поправок от левых партий. Одна из сил — Партия зеленых выходит из коалиционного правительства. Согласно конституционной практике Швеции это приводит к отставке всей коалиции в правительстве страны.

Бюджет в стране приняли, но альтернативный. Его разработали шведские демократы, ультраправые, консервативная оппозиция и христианские демократы. Партия зеленых принятым финансовым документом не довольна. По их мнению, он не экологичный — из-за прописанного в бюджете снижения налога на дизельное топливо и бензин с мая следующего года. 

Бюджет Андерссон и социал-демократической партии не поддержала также Центристская партия из-за уступок сделанных левым силам. Она все еще может стать премьером — будет еще одно голосование. В Швеции премьера выбирают не по количеству поддерживающих голосов, а если большинство не высказывается против. В случае воздержания от голосования Центристской партии и сохранения всех голосов "за" от других политсил, Андрессон все же сможет снова возглавить правительство. 

Ранее "Телеграф" писал, что первая женщина-гроссмейстер судится с Netflix из-за сексизма и неправдивых сведений. 

Теги:
#Правительство #Швеция #Бюджет
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