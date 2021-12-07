Площадь Сан Марко в Венеции снова "поплыла": в сети показали впечатляющие фото

Туристы передвигаются по площади Сан Марко в цветных резиновых сапогах

В итальянской Венеции ежегодно в период с октября по январь случается большое количество наводнений. На днях в воде оказалась площадь перед собором Святого Марка в центре города.

Об этом "Телеграф" пишет со ссылкой на множество фотографий, которые очевидцы публикуют в понедельник, 6 декабря.

Люди у собора Сан Марко могут пройти либо в высоких резиновых сапогах, либо воспользовавшись высокими поддонами, которые оборудуют там в таких случаях. Примечательно, что туристам высокий уровень воды доставляет дискомфорт, ведь приходится носить чемоданы в руках.

Кроме того, во время наводнения осложняется пребывание на террасах заведений питания. На некоторых фото можно увидеть, что уровень воды достигает лодыжки, однако туристов это не пугает.

От подтопленных площадей страдают и животные. Похоже, что четырехлапым не очень нравятся такие прогулки по Венеции.

Затопленную площадь Сан-Марко в Венеции смогли увидеть и украинские туристы. В частности, фотографией поделился известный блоггер Александр Барабошко.

Следует добавить, что наводнения в Венеции уже стали ежегодным явлением. Их сезон длится с октября по январь и называется "acqua alta" (высокая вода). Приливы в Венеции связаны с повышением уровня моря и приливами.

К слову, как сообщал "Телеграф", в конце ноября непогода накрыла Крым — ураган повалил деревья, оставил тысячи людей без электричества и затопил суда в Черном море. Такая ситуация наблюдалась два дня, а порывы ветра кое-где достигали 30—35 м/с. Также по острову прошли ливни, которые затопили ряд улиц.