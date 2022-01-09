Грозит серьезный штраф: в Румынии запретят носить тканевые маски

Теперь в Румынии можно выходить на улицу либо в хирургической маске, либо в респираторе.

В Румынии из-за ситуации с коронавирусом вводят запрет на ношение тканевых масок. Теперь за это там грозит большой штраф.

Об этом пишет местное издание digi24.ro.

По словам министра внутренних дел страны Лучиана Боде, с 8 января ношение тканевой маски будет приравниваться к отсутствию маски, а за это грозит штраф в 2 500 леев (около 3,8 тысячи гривен). Таким образом жители Румынии будут вынуждены в общественных местах носить либо хирургические маски, либо респираторы класса FFP2.

Впрочем, будут и исключения из правил. Так штрафовать не будут:

детей до 5 лет;

лиц, находящихся в помещениях в одиночестве;

телеведущих и гости телепрограмм, если между ними соблюдено расстояние в 3 метра;

священнослужителей во время проведения богослужений, если те соблюдают социальное дистанцирование;

людей занимающихся спортом или тяжелым физическим трудом.

В Румынии рост числа новых случаев инфицирования COVID-19 начало замечаться с начала января. По состоянию за 7 января в стране обнаружили 5,9 тысячи новых случаев болезни.

Напомним, в Украине на утро 8 января было обнаружено 3 195 новых инфицирований. В лидерах по распространению болезни находятся Львовская область, Киев и Ивано-Франковская область.