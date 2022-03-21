Укр

В Польше подняли вопрос о конфискации имущества россиян: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Матеуш Моравецкий Новость обновлена 21 марта 2022, 04:04
Матеуш Моравецкий

В Польше хотят последовать примеру Италии и начать конфискацию имущества российских олигархов

Польша готовит поправки в законодательство, благодаря которым можно будет конфисковать имущество российских олигархов в ответ на вторжение россии в Украину.

Об этом рассказал премьер страны Матеуш Моравецкий в интервью Wprost.

По его словам, в Польше существуют конституционные запреты на подобные действия, однако с каждым днем все больше граждан его страны поднимает вопрос о том, почему власти не могут конфисковать имущество российских олигархов, если даже Италия забирает у них яхты.

Моравецкий отметил, что видит, как в парламенте возник консенсус по принципиальным вопросам, а потому они будут подняты в Сейме в сотрудничестве с оппозиционными силами.

Несмотря на то, что в Польше нет российских яхт, там находится несколько особняков и другие активы.

"Есть какая-то недвижимость и есть финансовые активы, то есть акции компаний, которые мы должны взять в свои руки", — сообщил Моравецкий.

Как сообщалось ранее, США заявили, что готовы расширить санкции против россии, затронув даже те отрасли промышленности, на которые раньше не были наложены ограничительные меры. Вместе с тем там прогнозируют, что российская экономика в лучшем случае сократится в два раза.

Теги:
#Украина #Польша #Россия #Санкции
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