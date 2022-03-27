Укр

Последняя страна Европы, имевшая железнодорожное сообщение с россией, заблокировала его: Финляндия остановила перевозки

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Артем Калинин Артем Калинин
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Последняя страна Европы, имевшая железнодорожное сообщение с россией, заблокировала его: Финляндия остановила перевозки Новость обновлена 27 марта 2022, 17:08

Финляндия приостанавливает также грузовые железнодорожные перевозки из России.

С 28 марта Финляндия упраздняет железнодорожное пассажирское сообщение с российской федерацией. Это означает, что теперь у россии нет железнодорожного сообщения ни с одной из стран ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Сегодня, 27 марта, состоятся последние рейсы Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки, которые обеспечивал финский оператор поездов VR. Мы продолжали эксплуатировать Allegro в соответствии с инструкциями властей, чтобы обеспечить доступ к Финляндии для финнов. В течение этих недель люди, которые хотели уехать из России, успели покинуть страну", – цитирует Укрзализныця старшего вице-президента по обслуживанию пассажиров VR Топи Симола.

В сообщении ведомства говорится и о том, что Финляндия приостанавливает также грузовые железнодорожные перевозки из рф.

Ранее со страной-оккупантом прекратили сотрудничество мировые производители подвижного состава Siemens и Alstom. А компания Stadler приостановила деятельность и в россии, и в беларуси. Также российскую и белорусскую железные дороги уже исключили из Международного союза железных дорог (UIC).

Укрзализныця призывает продолжить железнодорожную блокаду россии и принять решение об остановке транзитного маршрута между Китаем и Польшей, проходящем через россию и беларусь. Кроме того, Укрзализныця обратилась с письмом к членам Организации сотрудничества железных дорог о прекращении сообщения с россией и исключении ее из международных организаций с лишением права принимать любые решения.

В ведомстве отмечают, что все железные дороги, являющиеся членами Сообщества европейских железных дорог и инфраструктуры (CER), сейчас активно помогают Украине с доставкой гуманитарной помощи. "Все члены и партнеры CER обязуются соблюдать все санкции, примененные против российской федерации и республики беларусь", – отмечают в Укрзализныце.

Теги:
#Гуманитарная помощь #Укрзалізниця #Российская агрессия #Санкції
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