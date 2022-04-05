Министра обороны Германии просят предоставить Украине танки и другое вооружение

"Нужно действовать, ведь мы видим, что россияне ни перед чем не останавливаются"

Депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер обратился с письмом к министру обороны Германии Кристин Ламбрехт с просьбой поставить Украине немецкие танки "Магда", заменив их новыми образцами от производителей немецкого ВПК. Кроме того, европарламентарий предлагает рассмотреть поставки Украине систем ПВО "С-400" и систем противоракетной обороны.

Об этом евродепутат заявил в комментарии Guildhall.

"Я направил письмо министру обороны Германии, предложив передать немецкие танки "Магда" в том количестве, в котором наш оборонный потенциал и промышленность позволяют, возможно 50, мы увидим. Важный аспект, чтобы мы могли получить замену от нашего ВПК, после передачи Украине, сейчас этот вопрос решается, отдать "Магды" и получить новые от производств", — подчеркнул евродепутат.

"Кроме того, все что нужно Украине сегодня, о чем нас просят и что у нас есть, мы должны это поставить. Я бы хотел, чтобы мы рассмотрели вопрос поставки С-400, ПВО, ПРО и других типов вооружений, которые нужны Украине. Я надеюсь, что триста миллионов военной помощи от США вскоре поступят Украине. Нужно действовать, ведь мы видим, что россияне ни перед чем не останавливаются", — подытожил Михаэль Галер.

Ранее бригадный генерал армии США Блейн Холт заявил, что вместо создания бесполетной зоны в классическом варианте, США должны рассмотреть вопрос предоставления Украине современного оружия для противодействия авиа и ракетным ударам, а также атакам с моря.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о договоренности по "конкретным шагам", которые должны уменьшить количество российских ракет, попадающих в объекты в Украине, после переговоров с американской делегацией в Варшаве.

30 марта группа сенаторов США обеих партий призвали ускорить поставки летального и нелетального вооружения Украине.