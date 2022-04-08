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Транспортная блокада и угольное эмбарго: в ЕС согласовали новый пакет санкций против россии

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Транспортная блокада и угольное эмбарго: в ЕС согласовали новый пакет санкций против россии Новость обновлена 08 апреля 2022, 00:44

ЕС готовится ввести новые санкции против россии

Страны Европейского союза согласовали новый пакет санкций против россии из-за вторжения в Украину. Он включает в себя запрет на швартовку российских суден в европейских портах, а также угольное эмбарго.

Как сообщается в Твиттер французского постоянного представительства в Комитете постпредов ЕС в Брюсселе (COREPER), документ будет одобрен Советом Евросоюза в пятницу.

В частности новые санкции затронут российских олигархов, пропагандистов, военных и силовиков. Кроме того, ограничения будут наложены на производственные и технологические компании, которые уличены в поддержке вторжения россии в Украину

Также санкции предусматривают заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля в ЕС, оружейное эмбарго и запрет на поставку в россию ряда высокотехнологичных товаров.

Кроме того, будет наложен запрет на доступ судов под российским флагом к европейским портам вместе с запретом на передвижение по территории ЕС российских и белорусских грузовиков.

Как сообщалось, в западных СМИ ранее сообщали, что ЕС не станет вводить угольное эмбарго в этом пакете санкций из-за просьбы об отсрочке со стороны Германии. Ожидалось, что полный запрет на поставки российского угля будет введен лишь в августе.

Теги:
#ЕС #Россия #Санкции
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