Скандал между Украиной и Венгрией продолжается: вмешался глава МИД
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В МИД Венгрии поддержали жесткие высказывания спикера парламента
Скандал с резкими высказываниями спикера венгерского парламента Ласло Кевера в сторону украинских властей получил продолжение.
В этот раз вмешаться решил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который в своем Фейсбук поддержал Кевера и раскритиковал Киев за то, что тот ни разу не выразил благодарность за предоставленную после начала российского вторжения помощь.
По его словам, в Венгрии десятки тысяч людей работают, чтобы помочь Украине и ее народу, но вместо слов благодарности власти нашей страны якобы постоянно говорят "в неприемлемом тоне, провоцируют, выдумывают ложь и пытаются очернить" официальный Будапешт.
"Исходя из всего этого, Ласло Кевер абсолютно прав, даже если украинцев это расстраивает", — написал он.
Как сообщалось ранее, скандал начался после того, как спикер парламента Венгрии раскритиковал манеру ведения переговоров украинским президентом Владимиром Зеленским, заявив, что у того "какая-то личная психологическая проблема". После этого он получил в свой адрес волну критики от заместителя главы ОПУ Андрея Сибиги, а затем и от спикера МИД Олега Николенко.