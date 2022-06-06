Скандал между Украиной и Венгрией продолжается: вмешался глава МИД

В МИД Венгрии поддержали жесткие высказывания спикера парламента

Скандал с резкими высказываниями спикера венгерского парламента Ласло Кевера в сторону украинских властей получил продолжение.

В этот раз вмешаться решил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который в своем Фейсбук поддержал Кевера и раскритиковал Киев за то, что тот ни разу не выразил благодарность за предоставленную после начала российского вторжения помощь.

По его словам, в Венгрии десятки тысяч людей работают, чтобы помочь Украине и ее народу, но вместо слов благодарности власти нашей страны якобы постоянно говорят "в неприемлемом тоне, провоцируют, выдумывают ложь и пытаются очернить" официальный Будапешт.

"Исходя из всего этого, Ласло Кевер абсолютно прав, даже если украинцев это расстраивает", — написал он.

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Как сообщалось ранее, скандал начался после того, как спикер парламента Венгрии раскритиковал манеру ведения переговоров украинским президентом Владимиром Зеленским, заявив, что у того "какая-то личная психологическая проблема". После этого он получил в свой адрес волну критики от заместителя главы ОПУ Андрея Сибиги, а затем и от спикера МИД Олега Николенко.