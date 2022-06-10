"Некоторые страны ЕС забыли, что такое война": посол Польши ответил по поводу уступок Путину

Дипломат считает, что компромиссы с РФ приведут к потере территорий

Тема разминирования украинских портов в Черном море на международной арене обсуждается все чаще, однако Украина не спешит давать согласие, ведь есть риск того, что РФ воспользуется случаем для нападения на Одессу. При этом официальный Киев предлагает альтернативу – военные конвои судов с зерном и противокорабельное оружие на наших побережьях.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в интервью "Укринформу" отметил, что украинский сценарий разминирования портов вполне логичен, однако некоторые государства не спешат предоставлять Украине оружие.

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По словам дипломата, некоторые мощные страны рассчитывают на скорейшее окончание войны и убеждены, что отсутствие оружия заставит Киев пойти на компромисс.

"Такой компромисс был бы на самом деле капитуляцией, в десять раз хуже "Минска". Почти половина страны – та часть, где сосредоточена индустрия, сельское хозяйство, порты, – осталась бы под контролем россии. Такая ситуация была бы катастрофической для суверенитета Украины, ее свободы выбирать свое международное и внутреннее направление", — отметил Бартош Цихоцкий.

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Посол Польши добавил, что в некоторых столицах не понимают, что Украина — это такая же страна, как Франция или Испания, и она не является временным образованием, на которое россия может заявлять какие-то права.

"Некоторые государства забыли, что такое война, им кажется, что любой мир лучше войны. Однако страны нашего региона понимают, что иногда так называемый "мир" ничем не отличается от рабства, и готовы воевать ради своей свободы, даже если это имеет огромную цену", — резюмировал польский дипломат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что власти Украины категорически не собираются идти на уступки россии, касающиеся территориальной целостности или замораживания конфликта, даже несмотря на "подталкивание" партнеров. Главные требования Украины для окончания войны — сохранение украинских территорий и возвращение российских войск на территории, которые они занимали до 24 февраля.