В парламенте Швеции призывают развивать ядерную энергетику для энергонезависимости от РФ

Ядерная энергетика поможет достичь энергетической независимости ЕС от России, убеждены в Швеции.

Одним из инструментов достижения энергетической независимости Европейского Союза от России является развитие ядерной энергетики. Закрытые реакторы необходимо перезапустить, а также планировать постройку и запуск новых.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат парламента Швеции от партии "Шведские демократы" Матс Нордберг.

"Взаимная помощь и единство (в вопросе достижения энергонезависимости от РФ – ред.) являются важными факторами для пресечения продолжения агрессии России. Одним из инструментов для достижения этой цели является перезапуск ядерных реакторов, которые были недавно закрыты", — заявил политик.

"Имеющиеся реакторы, где это возможно, должны продолжать работать. Мы также должны продолжать планировать запуск новых ядерных реакторов, чтобы сделать Европейский Союз более самодостаточным в вопросе энергии", — подытожил шведский парламентарий Матс Нордберг.

Ранее о необходимости развития ядерной энергетики в Европе для достижения энергетической независимости от России заявил ряд депутатов Европейского парламента, а также политики в других европейских столицах.

Депутат парламента Великобритании, член Палаты Представителей сэр Роджер Гейл, отвечая о на вопрос о необходимости развития атомной энергетики странами Европы для достижения энергетической независимости от России заявил, что поддерживает такой подход.

Депутат немецкого Бундестага от политической партии "Альтернатива для Германии" Матиас Мусдорф заявил, что поддерживает развитие атомной энергетики в Европе и энергетическую независимость от России.

Парламентарий от правящей чешской партии STAN, член комитета по вопросам европейской интеграции и политики безопасности Мартин Экснер подчеркнул, что Европейскому Союзу необходим план полного отказа от российских энергоносителей, который должен включать в себя строительство новых газо- и нефтепроводов, развитие атомной энергетики и возобновляемых источников электроэнергии. Политики в ЕС должны провести работу с населением по разъяснению необходимости таких шагов.

Депутат Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс, комментируя вопрос о необходимости отказа от зависимости Европейского Союза от российских энергоносителей заявил, что ЕС должен разработать план такого поэтапного отказа, согласовав его с национальными правительствами, представителями бизнеса и инвесторами, а также обеспечить его технологическую часть.

Экс-командующий Силам Обороны Эстонии, депутат Европейского парламента, генерал-лейтенант Риго Террас, в целях обеспечения европейской безопасности необходимо отказаться от покупки российских энергоносителей не только до конца войны России против Украины, но навсегда, чтобы лишить РФ инструментов влияния на политику в Европе.