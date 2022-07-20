ЕС намерен смягчить санкции против россии: в чем причина

В списке оказались сразу семь банков

Европейский союз готовит решение о смягчении санкций против некоторых российских банков и позволить им разморозить некоторые активы, чтобы позволить избежать перебоев в торговле продуктами питания.

Как сообщает Reuters, на такой шаг ЕС пошел после критики со стороны лидеров стран Африки, которые считают, что санкции негативно сказались на торговле и, по их словам, усугубили дефицит, вызванный блокированием россией украинских портов в Черном море.

Издание отмечает, что обновленный регламент будет принят представителями ЕС в среду, 20 июля. В случае одобрения документа, санкции будут смягчены в отношении ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Банка "ФК Открытие", ВЭБ, Промсвязьбанка и Банка Россия.

Кроме того, в среду также будут введены санкции против Сбербанка, из-за чего будут заморожены практически все его активы за исключением ресурсов, которые необходимы для торговли продуктами питания.

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Как сообщалось ранее, невозможность использовать морские пути Украиной, поставила мир перед серьезной угрозой продуктового кризиса, поскольку украинское зерно позволяло обеспечить пищей многие страны Ближнего Востока и Африки.

Однако после освобождения острова Змеиный, Украина смогла открыть один из маршрутов, что позволит частично восстановить экспорт продуктов питания.

Представители Украины, ООН, россии и Турции провели переговоры 13 июля, в ходе которых стороны договорились частично разблокировать маршруты для вывоза зерна из украинских портов.