ЕС поставил точку в вопросе виз для россиян: что изменится для них

Теперь для россиян будет действовать ряд ограничений

После недавней рекомендации Европейской комиссии Совет Европы полностью остановил соглашение об упрощенном визовом режиме с российской федерацией. Решение вступит в силу уже 12 сентября.

Об этом сообщили на сайте Совета ЕС в пятницу, 9 сентября.

Теперь для россиян будут действовать общие правила визового кодекса. Среди них:

Визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро;

Сроки выдачи виз увеличатся до 15 дней, в некоторых случаях даже до 45 дней;

Получить долгосрочные и многократные визы россиянам станет гораздо сложнее;

Нужно предоставлять больше подтверждающих документов – теперь не получится ограничиваться документами по упрощенному списку;

Скорее всего россияне, уже имеющие долгосрочные визы, смогут въезжать в страны ЕС до истечения их срока действия.

Министр внутренних дел Чешской Республики Вит Ракушан заявил, что такие действия Совета Европы стали следствием неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны против Украины, в результате чего доверие между европейскими странами и россией сломлено.

"Сегодняшнее решение является прямым следствием действий россии и еще одним доказательством нашей непреклонной преданности Украине и ее народу", — подчеркнул он.

Кроме того, стало известно, что ЕС собирается ввести строгие ограничения на туристические визы для россиян. Об этом заявил Еврокомиссар Паоло Джентилони.

По его словам, въезд разрешат журналистам и гражданам, направляющимся в Евросоюз по семейным обстоятельствам.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Эстония, Литва, Латвия и Польша закрыли въезд для россиян с шенгенскими визами, включая выдавшиеся в других странах ЕС.