ЕС поставил точку в вопросе виз для россиян: что изменится для них
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Теперь для россиян будет действовать ряд ограничений
После недавней рекомендации Европейской комиссии Совет Европы полностью остановил соглашение об упрощенном визовом режиме с российской федерацией. Решение вступит в силу уже 12 сентября.
Об этом сообщили на сайте Совета ЕС в пятницу, 9 сентября.
Теперь для россиян будут действовать общие правила визового кодекса. Среди них:
- Визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро;
- Сроки выдачи виз увеличатся до 15 дней, в некоторых случаях даже до 45 дней;
- Получить долгосрочные и многократные визы россиянам станет гораздо сложнее;
- Нужно предоставлять больше подтверждающих документов – теперь не получится ограничиваться документами по упрощенному списку;
- Скорее всего россияне, уже имеющие долгосрочные визы, смогут въезжать в страны ЕС до истечения их срока действия.
Министр внутренних дел Чешской Республики Вит Ракушан заявил, что такие действия Совета Европы стали следствием неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны против Украины, в результате чего доверие между европейскими странами и россией сломлено.
"Сегодняшнее решение является прямым следствием действий россии и еще одним доказательством нашей непреклонной преданности Украине и ее народу", — подчеркнул он.
Кроме того, стало известно, что ЕС собирается ввести строгие ограничения на туристические визы для россиян. Об этом заявил Еврокомиссар Паоло Джентилони.
По его словам, въезд разрешат журналистам и гражданам, направляющимся в Евросоюз по семейным обстоятельствам.
Как сообщал "Телеграф" ранее, Эстония, Литва, Латвия и Польша закрыли въезд для россиян с шенгенскими визами, включая выдавшиеся в других странах ЕС.