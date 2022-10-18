ЕС может признать россию спонсором терроризма: резолюцию рассмотрит Европарламент
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Голосование состоится в конце ноября
В Европейском парламенте состоятся обсуждения относительно признания россии страной-спонсором терроризма.
Как сообщает PAP со ссылкой на заявление депутата Европарламента от Польши Богдан Жоньца, соответствующее решение было принято после подачи соответствующего запроса группой Европейских консерваторов и реформистов.
Он отметил, что 201 евродепутат поддержал идею, а против проголосовали 99. Еще 61 парламентарий воздержался.
Жоньца отметил, что рад тому, что подобное обсуждение состоится. Он подчеркнул, что голосование позволит выяснить настоящее отношение ЕС к россии, а также выявит тех представителей, которые имеют бизнес с российским диктатором владимиром путиным.
Предварительно ожидается, что эта резолюция будет рассмотрена во время сессии 21-24 ноября.
Как сообщалось ранее, в августе сейм Латвии официально признал россию спонсором терроризма.
Кроме того, на пути к признанию россии страной-спонсором терроризма стоят также США. Хоть пока в Белом доме выступают против принятия такого решения, международная рабочая группа Ермака-Макфола по санкциям против россии разработала и представила пятый документ на тему важности присвоения рф этого статуса.