Голосование состоится в конце ноября

В Европейском парламенте состоятся обсуждения относительно признания россии страной-спонсором терроризма.

Как сообщает PAP со ссылкой на заявление депутата Европарламента от Польши Богдан Жоньца, соответствующее решение было принято после подачи соответствующего запроса группой Европейских консерваторов и реформистов.

Он отметил, что 201 евродепутат поддержал идею, а против проголосовали 99. Еще 61 парламентарий воздержался.

Жоньца отметил, что рад тому, что подобное обсуждение состоится. Он подчеркнул, что голосование позволит выяснить настоящее отношение ЕС к россии, а также выявит тех представителей, которые имеют бизнес с российским диктатором владимиром путиным.

Предварительно ожидается, что эта резолюция будет рассмотрена во время сессии 21-24 ноября.

Как сообщалось ранее, в августе сейм Латвии официально признал россию спонсором терроризма.

Кроме того, на пути к признанию россии страной-спонсором терроризма стоят также США. Хоть пока в Белом доме выступают против принятия такого решения, международная рабочая группа Ермака-Макфола по санкциям против россии разработала и представила пятый документ на тему важности присвоения рф этого статуса.