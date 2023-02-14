За восстановление Украины заплатит россия: в ЕС запускают рабгруппу по конфискации

В ЕС оценят возможности изъятия российских средств

Европейский союз создает рабочую группу, которая изучит возможность использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

Как сообщает пресс-служба Шведского председательства в Совете ЕС, об этом сообщил премьер страны Ульф Кристерссон.

По его словам, в этом вопросе все выглядит крайне однозначным, так как "россия должна заплатить за восстановление Украины". Однако он добавил, что выполнение этой задачи ставит сложные вопросы.

"Это должно быть сделано в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, и в настоящее время для этого нет прямой модели", — отметил Кристерссон.

Ожидается, что эта группа займется юридическим, финансовым и политическим анализом возможностей использования средств россии, которые были заморожены в ЕС.

Вопросы ее компетенции будут рассмотрены 15 февраля, а возглавить группу должен бывший посол Швеции в ЕС, а ныне глава управления внешней торговли (Kommerskollegium) Андерс Анлид.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения США, Евросоюз и страны G7 отчитались о блокировке половины российских золото-валютных резервов или около 300 млрд долларов.

Пока они так и остаются замороженными на банковских счетах. Однако 3 февраля генеральный прокурор США Меррик Гарланд впервые разрешил передать конфискованные средства российского олигарха Украине, что стало первым подобным случаем в истории.