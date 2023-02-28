Больше чем в любой другой стране ЕС: Бельгия заморозила десятки миллиардов евро российских активов

Страна и впредь намерена жестко следить за соблюдением санкционного режима

Бельгия вышла на первое место в Европейском союзе по объему замороженных российских активов и финансовых операций.

Как сообщил министр финансов страны Винсент ван Петегем, усилия его ведомства привели к тому, что российские активы на 58 миллиардов евро оказались заблокированными.

Кроме того были заморожены и финансовые операции 1 789 компаний и граждан россии, попадающих под европейские санкции, на общую сумму в 191 миллиард евро.

Министр добавил, что также резко увеличилось количество проверок российских и белорусских грузов на таможне. В настоящее время там заблокированы 529 контейнеров для установления информации о назначении груза.

"Украина и наши европейские партнеры могут и впредь рассчитывать на строгое выполнение и применение санкций Бельгией", — отметил ван Петегем.

Как сообщалось ранее, Европейский союз накануне принял решение о внедрении против российской федерации десятого пакета санкций. Новые ограничительные меры коснулись электроники, специализированных транспортных средств, запасных частей, а также товаров для строительства, используемых российскими военными.