Не только для себя: соседка Украины создаст "центр HIMARS", что известно

Польша откроет "центр HIMARS", где будет ремонтировать и производить их для себя и других европейских стран

До конца 2023 года Польша, которая с самого начала полномасштабной войны всесторонне поддерживает Украину, планирует создать "центр HIMARS". Там будут обслуживать и производить HIMARS не только для собственных нужд, но и для европейских стран.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает RMF24.

По его словам, руководство Lockheed Martin (американская военно-промышленная корпорация, производящая HIMARS, готово сотрудничать с польской оружейной промышленностью. Это также выгодно для Соединенных Штатов, так как позволит увеличить масштабы производства HIMARS. Многие страны Европы заинтересованы в приобретении этой реактивной артиллерийской системы.

Блащак добавил, что в конце этого года первые – заказанные в 2019 году – пусковые установки поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии, которая отвечает за оборону так называемого Сувалкского перешейка — территории вокруг городов Сувалки, Августов и Сейны, соединяющая Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и одновременно отделяющая Калининградскую область россии от беларуси.

"Я, прежде всего, доволен декларацией Lockheed Martin о готовности инвестировать в вооружение в Польше", – отметил он.

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