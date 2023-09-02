А был ли вертолет польским? В сети указали на интересную деталь в заявлении Беларуси

Польша опровергает обвинения и называет их "провокацией"

Пограничники Беларуси заявили, что днем 1 сентября польский вертолет Ми-24 якобы нарушил границу и залетел на 1200 метров вглубь страны. В Польше назвали эти обвинения "лживыми" и возможно, это так и есть.

Как пишет Telegram-канал "Беларускі Гаюн", в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши. Позднее пресс-секретарь оперкомандования ВС Польши Яцек Горышевски назвал обвинения ГПК РБ "лживыми" и "провокацией".

"Однозначно могу опровергнуть. Информация, которую публикует беларусская сторона, является провокацией и лживыми обвинениями. Из всех рапортов и записей радиолокационных систем можно утверждать, что с нашей стороны граница не пересекалась", — заявил он.

"Беларускі Гаюн" выяснил, что видео, представленное Государственным пограничным комитетом Беларуси как доказательство проникновения польского вертолета на территорию страны, действительно могли снять на границе Беларуси и Польши 1 сентября около 16:00. Снималось оно с беларусской стороны с гирокоптера (EW-386BS), что в это время патрулировал границу.

При этом, на видео невозможно точно определить модель вертолета, не говоря уже о его принадлежности. Дело в том, что хотя у Польши действительно есть остатки советских вертолётов Ми-24, большинство из них уже передано Украине. При этом Ми-24 есть и у ВВС Беларуси.

По данным авторов канала, никаких перехватчиков или чего-то подобного в воздух не поднимали. А это должно было бы быть сделано при незаконном пересечении границы боевым вертолётом. Что же касается авиаактивности, имевшей место 1 сентября, то она была связана только с учениями ОДКБ и закончилась к 14:00.

Итого сейчас можно выделить две версии произошедшего:

Польский вертолёт, вероятнее всего, Ми-24, действительно залетел на территорию РБ.

Из-за невозможности понять по фото и видео модель вертолёта, и его принадлежность, не исключено, что границу пересёк не польский, а белорусский вертолёт. В пользу этой версии говорят заявления Польши и отсутствие взлёта перехватчиков ВВС РБ.

Как сообщал "Телеграф", вечером 1 августа во время проведения учений неподалеку от границы военные вертолеты Беларуси вошли в воздушное пространство Польши. После этого Варшава приняла решение перебросить дополнительные войска к границе.