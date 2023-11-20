В Болгарии предупредили о новых диверсиях рф, связанных с оружием для Украины

рф уже покушалась на бизнесмена

Владелец болгарской компании по производству оружия Emco Эмилиан Гебрев заявил, что обеспокоен возможными новыми российскими диверсиями, нацеленными на срыв военной помощи Украине. По его словам, россияне уже не раз атаковали заводы и склады его компании, задействованной в цепочке поставок оружия Украине.

Чтобы остановить такие действия рф, Гебрев призывает принимать меры на уровне страны и НАТО. Об этом пишет Financial Times.

Он также заявил, что ни один российский оперативник так и не был задержан после покушения на него в 2015 году. Также не понесли ответственность россияне, причастные к атаке на объекты компании в 2021 и 2022 годах.

"Не было никакого результата ни в одном из более десятка дел, связанных с российскими террористическими актами и шпионской сетью в Болгарии. Все расследования либо были остановлены, либо зашли в тупик, и ни одно дело не было передано в суд", — описал ситуацию бизнесмен.

При этом, по данным FT, около 40% пуль и снарядов, которые использует Украина, производятся в Болгарии. Поэтому россия очень "интересуется" объектами и сотрудниками Emco.

"Вопрос в том, как болгарские власти смогут защитить отрасль и отдельных лиц, владельцев предприятий отрасли. Неудачные расследования, уничтоженные доказательства — это проблема", — заявил на условиях анонимности болгарский чиновник.

Стоит отметить, что по данным болгарской прокуратуры, россияне в период с 28 апреля 2015 года по 4 мая 2015 года пытались убить Гебрева, а также его сына и бизнес-партнера неустановленным фосфорно-органическим веществом. Подозрения получили трое россиян, прокуратура подозревала применение ими отравляющего вещества "Новичок".

Кроме того, 31 июля 2022 года на складе боеприпасов компании Emсo под Карнобатом (Болгария) произошел взрыв. Взрывы также происходили на ее объектах в 2011, 2015 и 2021 годах.

Как сообщал "Телеграф", аналитики Немецкого общества внешней политики (DGAP) считают, что россии после прекращения войны в Украине понадобится от 6 до 10 лет для восстановления вооруженных сил с учетом опыта боевых действий. А через 10 лет россияне могут попытаться напасть на НАТО.