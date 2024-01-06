Надо бить по территории России: немецкие политики давят на Шольца из-за ракет Taurus для Украины

Крылатые ракеты позволят Украине лишить Россию возможности наносить авиаудары

Немецкие политики усиливают давление на федерального канцлера Олафа Шольца относительно поставок Украине вооружения, включая передачу крылатых ракет Taurus.

Как пишет Rheinische Post, при этом давят на Шольца не только оппозиционные политики из ХДС/ХСС, но и его коллеги по правящей коалиции — "зеленые" и свободные демократы (СвДП).

"Самая эффективная защита от российских авиаударов — это обстрел целей на российской территории и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия наносит свои удары", — заявила пресс-секретарь "зеленых" в Бундестаге по вопросам обороны Сара Нанни.

Она добавила, что у Украины сейчас нет всего необходимого для этого отчасти потому, что Берлин блокирует передачу крылатых ракет Taurus. Нанни подчеркнула, что в основном это нежелание их передавать исходит от Шольца.

В свою очередь эксперт по оборонным вопросам СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерманн отметила, что российский диктатор Владимир Путин ждет того, что союзники Украины будут слишком нерешительными, чтобы передавать подобного рода оружие.

"Мы не должны бояться собственной смелости", — сказала она.

Стоит отметить, что Украина просит ракеты Taurus уже несколько месяцев. Как рассказывал военный обозреватель Александр Коваленко для нашей страны они необходимы для того, чтобы наносить удары по целям в первую очередь на территории Крыма и намекнул на то, что мост через Керченский пролив должен быть уничтожен.