А как же угрозы об эмбарго? В ЕС удивили заявлением насчет импорта товаров из Украины

Призывы к блокированию импорта поражают

В то время как Еврокомиссия пытается найти компромисс по распространению торговых льгот на Украину, европейские производители пищевых продуктов подчеркивают, что ЕС необходимо "больше, а не меньше" поставок из Киева. В частности, речь идет о поставках сахара.

Такое мнение высказали представители компании Coca-Cola, Barilla и Lactalis. Об этом пишет Euraktiv.

"Комитет европейских потребителей сахара поражен призывами к блокированию импорта сахара из Украины", – говорят в ассоциации, представляющей потребителей сахара в секторе пищевых продуктов и напитков, реагируя на призыв фермеров ограничить импорт товаров из Украины. Их заявление прямо противоречит требованиям производителей сахарной свеклы ЕС.

Издание отмечает, что Европейская комиссия рассматривает возможность продления еще на год либерализации импорта из Украины по истечении срока ее действия 5 июня 2024 года, сообщили источники в ЕС. Дискуссии продолжаются, как понимает Euractiv, на фоне разногласий во взглядах между торговлей и сельскохозяйственными услугами. Но цель состоит в том, чтобы принять предложение в кратчайшие сроки.

"ЕС имеет структурный дефицит сахара", — говорится в том же заявлении ассоциации, поскольку промышленность нуждается в "больше сахара из Украины (и Европы и других устойчивых источников) — не меньше!" и "уверенность в том, что Украина будет оставаться открытой как источник поставок в долгосрочной перспективе, поскольку альтернативные источники столь ограничены".

Согласно данным Комиссии о рынке ферм, импорт сахара из Украины вырос с 40 172 тонн в 2021/22 году до 406 777 тонн в 2022/23 году.

Это подтолкнуло европейских свекловодов объединиться с фермерскими ассоциациями COPA и COGECA и другими производителями пищевых продуктов и просить комиссара по вопросам сельского хозяйства Януша Войцеховского ограничить приток сельскохозяйственной продукции из Украины.

Но европейские производители хлебобулочных изделий, шоколада, кондитерских изделий, безалкогольных напитков, консервированных фруктов и джемов предполагают, что всплеск импорта необходим, чтобы "уменьшить дефицит сахара в ЕС" и "придать пищевой промышленности ЕС мощность и уверенность в увеличении высоких показателей".

Согласно последнему обзору рынка ЕС от Комиссии, "ожидается, что мировой баланс сахара в 2023/24 годах будет дефицитным четвертый год подряд, что вызвано снижением производства в основных производителях Индии и Таиланде, в основном из-за неблагоприятных погодных условий".

Ранее "Телеграф" писал, что Министерство сельского хозяйства Румынии и фермеры, блокирующие границу с Украиной, достигли соглашения, несколько требований протестующих было удовлетворено. Однако это не означает немедленного прекращения протестов.