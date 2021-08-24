Укр

Оставил на стене надпись кровью: в Москве покончил с собой известный экстрасенс

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Оставил на стене надпись кровью: в Москве покончил с собой известный экстрасенс Новость обновлена 24 августа 2021, 15:37
Дардо Кусто

Рядом с телом на стене была обнаружена сделанная кровью надпись: "Я все равно буду жить".

Популярного в России экстрасенса и участника телешоу Дардо Кусто нашли мертвым. По предварительной информации, мужчина покончил с собой.

Об этом сообщает "Газета.ру".

Тело экстрасенса в московском хостеле обнаружил племянник Кусто, после того как администратор забила тревогу. Когда они вошлив комнату, то увидели перед собой очень неприятную картину. По словам племянника, на стене была оставлена кровавая надпись: "Я все равно буду жить".

После осмотра тела правоохранители предположили, что экстрасенс мог покончить с собой. Однако, по словам племянника, за день до случившегося, Кусто был жизнерадостным и строил планы на будущее.

Дардо Кусто было 44 года. Он называл себя потомственным шаманом, но по образованию был психотерапевтом. Принимал участие в российских телешоу "Пусть говорят", "Суперинтуиция" и др.

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