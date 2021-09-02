Укр

В РФ по оживленному городу промчался буйвол: момент попал на камеры

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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Животное ожидала плохая участь, теперь же бык гуляет на воле. Новость обновлена 01 сентября 2021, 12:06
Животное ожидала плохая участь, теперь же бык гуляет на воле.

Буйвол должен был отправиться на скотобойню, однако сбежал на волю — в лес

По дорогам российского Владикавказа меж автомобилей бегал огромный буйвол, опасное появление которого на встречной полосе засняли на камеры местные водители. 

По информации российских Телеграмм-каналов, животное привезли на скотобойню, однако огромному быку каким-то образом удалось сбежать из грузовика. На большой скорости буйвол пролетел по дороге между автомобилей с изумленными водителями и пассажирами, после чего ему таки удалось попасть на волю — в лес. 

На момент выхода новости информации о том, что быка поймали, нет.

Напомним, в Харькове водитель автомобиля "Volkswagen Passat" совершил наезд на женщину, которая ехала на лошади. Увы, в результате ДТП 24-летнюю наездницу увезли в больницу, а животное погибло на месте.

Также мы писали, что бывший офицер ВМС Великобритании Пен Фартинг, владеющий приютом для животных в Кабуле, наотрез отказался от эвакуации из Афганистана после прихода к власти экстремистской организации "Талибан" без своих питомцев. А их у него оказалось более двух сотен.

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