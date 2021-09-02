В РФ по оживленному городу промчался буйвол: момент попал на камеры

Буйвол должен был отправиться на скотобойню, однако сбежал на волю — в лес

По дорогам российского Владикавказа меж автомобилей бегал огромный буйвол, опасное появление которого на встречной полосе засняли на камеры местные водители.

По информации российских Телеграмм-каналов, животное привезли на скотобойню, однако огромному быку каким-то образом удалось сбежать из грузовика. На большой скорости буйвол пролетел по дороге между автомобилей с изумленными водителями и пассажирами, после чего ему таки удалось попасть на волю — в лес.

На момент выхода новости информации о том, что быка поймали, нет.

Напомним, в Харькове водитель автомобиля "Volkswagen Passat" совершил наезд на женщину, которая ехала на лошади. Увы, в результате ДТП 24-летнюю наездницу увезли в больницу, а животное погибло на месте.

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