"Плюс одна фобия в копилку": в России девушка едва не погибла после поездки в лифте (видео 18+)
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Девушка говорит, что от удара потеряла сознание, а очнулась уже в крови.
В городе Красногорск в российском Подмосковье девушка сильно пострадала во время обычной поездки в лифте.
Кадры пострадавшей были обнародованы в телеграм-канале Mash.
Как утверждает 26-летняя Юлия, которой не повезло оказаться в кабинке в этот момент, она поднималась в лифте на свой этаж, но тот вместо того, чтобы остановиться на ее этаже, резко начал подъем вверх.
Остановился он лишь на самом верхнем, 43-ем, этаже.
Она не может детально объяснить, что произошло. Говорит, что от резкого удара она потеряла сознание, а когда очнулась, обнаружила, что вся в крови.
По словам пострадавшей, в лифте пахло гарью.
Открывать лифт техники не стали.
После случившегося на место прибыли полицейские и сотрудники МЧС. Саму девушку врачи увезли в больницу, а местные жители поделились, что подобные происшествия в этом доме случаются не впервые.
Как сообщалось ранее, в июне в польском городе Лодзь лифт с украинцами внутри сорвался с 40-метровой высоты. Тогда благодаря срабатыванию тормозов катастрофы удалось избежать, однако двое мужчин получили тяжелые травмы.
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