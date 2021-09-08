Укр

"Плюс одна фобия в копилку": в России девушка едва не погибла после поездки в лифте (видео 18+)

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Иллюстративное фото Новость обновлена 07 сентября 2021, 14:41
Иллюстративное фото

Девушка говорит, что от удара потеряла сознание, а очнулась уже в крови.

В городе Красногорск в российском Подмосковье девушка сильно пострадала во время обычной поездки в лифте.

Кадры пострадавшей были обнародованы в телеграм-канале Mash.

Как утверждает 26-летняя Юлия, которой не повезло оказаться в кабинке в этот момент, она поднималась в лифте на свой этаж, но тот вместо того, чтобы остановиться на ее этаже, резко начал подъем вверх.

Остановился он лишь на самом верхнем, 43-ем, этаже.

Она не может детально объяснить, что произошло. Говорит, что от резкого удара она потеряла сознание, а когда очнулась, обнаружила, что вся в крови.

По словам пострадавшей, в лифте пахло гарью.

Открывать лифт техники не стали.

После случившегося на место прибыли полицейские и сотрудники МЧС. Саму девушку врачи увезли в больницу, а местные жители поделились, что подобные происшествия в этом доме случаются не впервые.

Как сообщалось ранее, в июне в польском городе Лодзь лифт с украинцами внутри сорвался с 40-метровой высоты. Тогда благодаря срабатыванию тормозов катастрофы удалось избежать, однако двое мужчин получили тяжелые травмы.

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