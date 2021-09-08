Укр

Ищут жертв под завалами и выносят собак: что осталось от разрушенной взрывом высотки в Ногинске (фоторепортаж)

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
99
В России взрыв уничтожил квартиры со второго по четвертый этаж Новость обновлена 08 сентября 2021, 12:10
В России взрыв уничтожил квартиры со второго по четвертый этаж

Под завалами в России остаются люди и домашние животные

В российском Ногинске под завалами разрушенного в среду утром девятиэтажного дома, по предварительной информации, остается еще три человека. Сейчас их ищут 173 спасателя, включая кинологов.

Тем временем эксперты по газу озвучили вероятную причину трагедии — не взрыв газовоздушной смеси в трубах, как говорилось ранее, а якобы включенный газ для обогрева квартиры. Дескать, утечки или неполадок в трубах быть не могло, так как дом недавно проверяли и никаких нарушений выявлено не было.

На момент выхода новости есть информация о двух погибших и 9 пострадавших, младшему из которых всего пять лет. Поиск людей под завалами продолжается. Помимо жильцов, спасатели эвакуируют и домашних животных.

Ранее "Телеграф" опубликовал запись, которую случайно сделал житель соседнего дома. На видео видно, как за секунду вспыхивает пламя и на землю летят обломки 9-этажки в Ногинске. 

Кроме того, мы показали и кадры спасения маленькой девочки, которая оказалась на краю обломков квартиры, которую полностью разрушила взрывная волна. 

Украинский финансист Сергей Фурса
Интервью
Сергей Фурса: Сегодня украинцы живут лучше, чем когда-либо. Но наши люди любят прибедняться
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинский финансист Сергей Фурса
Сергей Фурса: Сегодня украинцы живут лучше, чем когда-либо. Но наши люди любят прибедняться
Дата публикации
Категория
Экс-нардеп Геннадий Москаль
Подготовка к зиме провалена, как и вакцинация. Недовольство скоро выплеснется на улицы, - Геннадий Москаль
Дата публикации
Категория
Здание Рейхстага: согласно информации "Spiegel" несколько членов ХДС пытались взыскать долги немецкой компании в Украине.
Скандал в Германии: партия Меркель лоббировала интересы сомнительной компании и выбивала долги у Украины
Дата публикации
Категория
Сборная Украины по волейболу
Сборная Украины вышла в плей-офф Евро, где может встретиться с Россией
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине
С понедельника в Украине вновь введут ограничения из-за COVID-19 — Ляшко