Ищут жертв под завалами и выносят собак: что осталось от разрушенной взрывом высотки в Ногинске (фоторепортаж)

Под завалами в России остаются люди и домашние животные

В российском Ногинске под завалами разрушенного в среду утром девятиэтажного дома, по предварительной информации, остается еще три человека. Сейчас их ищут 173 спасателя, включая кинологов.

Тем временем эксперты по газу озвучили вероятную причину трагедии — не взрыв газовоздушной смеси в трубах, как говорилось ранее, а якобы включенный газ для обогрева квартиры. Дескать, утечки или неполадок в трубах быть не могло, так как дом недавно проверяли и никаких нарушений выявлено не было.

На момент выхода новости есть информация о двух погибших и 9 пострадавших, младшему из которых всего пять лет. Поиск людей под завалами продолжается. Помимо жильцов, спасатели эвакуируют и домашних животных.

Ранее "Телеграф" опубликовал запись, которую случайно сделал житель соседнего дома. На видео видно, как за секунду вспыхивает пламя и на землю летят обломки 9-этажки в Ногинске.

Кроме того, мы показали и кадры спасения маленькой девочки, которая оказалась на краю обломков квартиры, которую полностью разрушила взрывная волна.