Должен стать примером: жизнь пермского стрелка решили спасать "любой ценой"
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В России намерены устроить публичный суд над Бекмансуровым.
Пермского стрелка Тимура Бекмансурова, который убил шестерых человек во время стрельбы в университете ПГНИУ, намерены публично судить, а потому врачам поставлена задача любой ценой спасти его жизнь.
Об этом информирует новостной канал журналистки Ксении Собчак "Осторожно, новости".
По его информации врачи ежедневно сообщают о состоянии здоровья местной прокуратуре, а та — Генпрокуратуре.
"Медикам поставили чёткую задачу: бороться за жизнь стрелка и сделать всё возможное, чтобы он выжил и мог предстать перед судом", — сказано в сообщении.
Также отмечается, что сотрудники медучреждения пытались сделать все возможное, чтобы сохранить стрелку ногу, но в конечном итоге ее пришлось ампутировать.
Как известно, первые к месту стрельбы прибыли двое сотрудников ГИБДД, один из которых применил табельное оружие. В результате Бекмансуров получил ранения в области ног, живота и груди.
Ранее сообщалось, что жертвами стрелка стали в основном студенты, но среди погибших также была и известная в городе врач-эндокринолог, которая привела внука на экскурсию.
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