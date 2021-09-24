"Кринж года": силовики Путина повеселили сеть "поучительным" роликом о мошенниках

Интернет-пользователи высмеяли задумку МВД РФ и в шутку присудили киношные номинации года

В "Твиттере" МВД России появился ролик о том, как доверчивые граждане отправляют мошенникам данные своих банковских карт и становятся жертвами афер.

Видео действительно привлекло внимание интернет-пользователей: люди смеются над странным сюжетом, неумелой актерской игрой и устаревшими спецэффектами от сотрудников МВД.

Так, героиня ролика — сидящая в кафе россиянка — согласно сюжету, получает смс с предложением "потусить", для чего заходит на сервис "Карета кар". Мошенница в черном, которая находится по ту сторону телефона, выманивает данные банковской карты. В итоге карета, которая приходит за желающей потусить женщиной, превращается в тыкву с мышью внутри, а все ее деньги перетягивает аферистка.

Сюжет рассмешил российские Телеграмм-каналы, которые спросили у подписчиков, какой премии удостоить эту короткометражку. Люди же в ответ пишут, что не поняли смысла и что стыдно такое показывать, а также в шутку присуждают этому ролику номинации "Кранж года", "Лучшая актерская игра" и "Полицейский стыд".

Напомним, глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров высказался о вступлении России в НАТО, чем рассмешил сеть.