Погибшими на Эльбрусе альпинистами оказались молодые девушки, у пострадавших - сильнейшее обморожение (фото)

Старший гид группы рассказал, что произошло на Эльбрусе на самом деле

Стали известны подробности трагедии с группой российских альпинистов, которые не смогли спуститься с Эльбруса и замерзли насмерть.

О том, что происходило на высоте в 5400 метров на самом деле, рассказал старший гид группы Денис Алимов.

Он опроверг информацию о том, что восхождение осуществлялось без профессионалов: по его словам, их там было четверо, остальные 16 человек — альпинисты-любители.

Алимов говорит, что когда около 10:00 утра группа поднялась на плато вершины, одной из участниц стало плохо, и ее начали спускать на седловине вниз.

"Через 10–15 минут резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх и разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска на седловине участница умерла на руках Игоря (помощник гида — ред.), — рассказывает Денис Алимов. — До 15:00 Игорь ждал группу и пытался связаться с МЧС и ратраком в штурмовом лагере. Затем принял решение спускаться самостоятельно. Игорь был первым, кто сообщил координатору о трагедии".

Пока МЧС добирались к альпинистам, оставшиеся три гида разделили людей на "быстрых" и "медленных", и в таком составе начали спускаться. Однако движение еще больше замедлилось, так как один из альпинистов сломал ногу.

От переохлаждения на тропе погибли еще двое человек, еще столько же потеряли сознание и скончались позже — на станции Гарабаши.

Пострадавшие 14 человек, включая гидов, сейчас находятся в больнице Нальчика с обморожениями.

После спасения на Эльбрусе 23 сентября

В списке погибших — мужчина и 4 молодые женщины:

Анастасия Жегулина, 1981 г., Тольятти

Анна Макарова

Елена Нестерова, 1989 г., Санкт-Петербург

Вячеслав Борисов, 1982 г., Тюмень

Ирина Гальчук, 1989 г., Екатеринбург.

Напомним, трагедия произошла из-за ухудшения погоды: 20-градусного мороза и порывов ветра до 70 метров в секунду.