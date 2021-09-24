Погода была явно "нелетной": появились новые фото спасения альпинистов на Эльбрусе

Более 12 часов потребовалось спасателям на то, чтобы эвакуировать 14 альпинистов и вынести тела 5 погибших

В росСМИ появились новые фото и видео спасательной операции на Эльбрусе, где на высоте в 5400 метров замерзли насмерть 5 человек.

По информации МЧС РФ, группу из 19 альпинистов 23 сентября отправились искать около 70 спасателей, которые в 2:45 ночи смогли эвакуировать в больницы 14 человек.

Снимки было сделать непросто, так как видимость была всего 1 метр из-за сильного снегопада.

Увы, 5 человек погибли в горах — потеряли сознание и замерзли насмерть в штормовую погоду: в 20-градусный мороз и ураганный ветер до 70 метров в секунду. Погибшими оказались 4 молодых женщин и мужчина.

По факту "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности" Следком РФ возбудил уголовное дело: если вину турфирмы признают, сотрудникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Отметим, что жертв могло бы быть больше. Изначально в этой группе было не 19, а 23 человека. Граждане РФ начали восхождение, однако четверо, увидев ухудшение погодных условий, практически сразу отказались и вернулись на базу.

Как ранее сообщал "Телеграф", трагедия произошла с альпинистами-любителями сразу после того, как они добрались до вершины. Как разворачивались события, рассказал главный гид этой группы.