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Московский монастырь терроризирует лиса - священники в отчаянии (видео)

Автор
Анна Дворовенко
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Лиса распугала прихожан монастыря в Москве
Лиса распугала прихожан монастыря в Москве

Лису не удалось поймать даже с помощью специальной петли

В Сретенском монастыре, находящемся в самом центре Москвы, по стенам носится лиса. Животное с самого утра распугивает прихожан, из-за чего священникам пришлось обратиться в МЧС.

Об этом во вторник, 28 сентября, сообщают российские Telegram-каналы.

Судя по опубликованным кадрам, лиса абсолютно спокойно лазит по стенам монастыря. Откуда она там появилась — никому не известно, но прихожане и священники такому постояльцу не очень рады.

Прибывшие на место спасатели пытались отловить животное с помощью специальной петли, однако лиса очень виртуозно от них уворачивалась, а затем уползла по стене подальше от представителей спецслужбы.

Предполагают, что лиса могла сбежать из дома, где ее удерживали как домашнее животное.

Неудачные попытки спасателей схватить лису с помощью петли также не увенчались успехом. Вероятно, что для отлова растерянного хищного животного придется вызывать или спецтехнику, или специальные службы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре посреди улицы собака неожиданно напала на мимо проходящую женщину и искусала ее до крови.

Теги:
#Москва #МЧС РФ #Лиса #Сретенский монастырь
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